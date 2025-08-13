Universidad de Chile e Independiente animan un partidazo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules llegaron a esta instancia luego de rematar en el tercer lugar de su grupo en Copa Libertadores y eliminara Guaraní en el playoff de Sudamericana.

Independiente ha jugado el torneo desde la fase de grupos, donde se quedó con en primer lugar del Grupo A con 12 unidades.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs Independiente?

📡 TV: DSports

💻 Streaming: DGO (DirecTV GO)

⚽Resultado en vivo U de Chile vs Independiente