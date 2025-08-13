Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Copa Sudamericana

EN VIVO | U de Chile vs Independiente por la Copa Sudamericana

La U de Chile enfrenta al Rey de Copas por los octavos de final de la Sudamericana

Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

Universidad de Chile e Independiente animan un partidazo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules llegaron a esta instancia luego de rematar en el tercer lugar de su grupo en Copa Libertadores y eliminara Guaraní en el playoff de Sudamericana.

Independiente ha jugado el torneo desde la fase de grupos, donde se quedó con en primer lugar del Grupo A con 12 unidades.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs Independiente?

  • 📡 TV: DSports

  • 💻 Streaming: DGO (DirecTV GO)

⚽Resultado en vivo U de Chile vs Independiente

Minuto a Minuto

| La posible formación de Independiente contra U de Chile: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti (o Diego Tarzia), Matías Abaldo y Santiago Montiel.

| La formación que U de Chile viene trabajando para enfrentar a Independiente: Castellón; Ramírez, Calderón, Zaldivia; Hormazábal, Poblete, Aránguiz, Salomoni, Altamirano; Assadi y Di Yorio.

| Felipe Loyola es una de las figuras de Independiente, pese a que se ha ganado críticas en el segundo semestre: el volante aseguró que vienen con todo a enfrentar a U de Chile.

| Por el lado de Independiente, llega a enfrentar a U de Chile con una crisis de confianza: no hia ganado en la Liga Argentina y no ha jugado en el segundo semestre en la Copa Sudamericana, ya que salió primero de su grupo.

| Buena tarde, amigos de Al Aire Libre. Bienvenidos a la cobertura del partido de U de Chile vs Independiente, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

