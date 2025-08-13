EN VIVO | U de Chile vs Independiente por la Copa Sudamericana
La U de Chile enfrenta al Rey de Copas por los octavos de final de la Sudamericana
Universidad de Chile e Independiente animan un partidazo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Los azules llegaron a esta instancia luego de rematar en el tercer lugar de su grupo en Copa Libertadores y eliminara Guaraní en el playoff de Sudamericana.
Independiente ha jugado el torneo desde la fase de grupos, donde se quedó con en primer lugar del Grupo A con 12 unidades.
📺 ¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs Independiente?
📡 TV: DSports
💻 Streaming: DGO (DirecTV GO)
⚽Resultado en vivo U de Chile vs Independiente
| La posible formación de Independiente contra U de Chile: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti (o Diego Tarzia), Matías Abaldo y Santiago Montiel.
| La formación que U de Chile viene trabajando para enfrentar a Independiente: Castellón; Ramírez, Calderón, Zaldivia; Hormazábal, Poblete, Aránguiz, Salomoni, Altamirano; Assadi y Di Yorio.
| Felipe Loyola habla sobre lo "especial" de enfrentar a U de Chile y reencontrarse con Gustavo Álvarez.
| Felipe Loyola es una de las figuras de Independiente, pese a que se ha ganado críticas en el segundo semestre: el volante aseguró que vienen con todo a enfrentar a U de Chile.
| Por el lado de Independiente, llega a enfrentar a U de Chile con una crisis de confianza: no hia ganado en la Liga Argentina y no ha jugado en el segundo semestre en la Copa Sudamericana, ya que salió primero de su grupo.
| En la Copa Sudamericana 2025, U de Chile viene de eliminar a Guaraní de Paraguay: le ganó por 5-0 en la ida y cayó por 2-1 en la revancha.
| U de Chile llega con ilusión a este duelo: derrotó por 4-1 a Unión Española el fin de semana y está en plena lucha por el título del Campeonato Nacional 2025.
| Buena tarde, amigos de Al Aire Libre. Bienvenidos a la cobertura del partido de U de Chile vs Independiente, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.