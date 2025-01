Gustavo Álvarez manifiesta su tranquilidad por un importante punto en la goleada de la U

El inicio de temporada de Universidad de Chile no pudo comenzar de mejor manera, ya que lograron superar con creces a Deportes Recoleta por 6 a 1 en su debut por el Grupo G de la Copa Chile, competencia en la cual son los actuales campeones.

Con goles de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra, Fabricio Formiliano, Antonio Díaz, Javier Altamirano y Franco Calderón, el equipo de Gustavo Álvarez logró cumplir el primer objetivo para el entrenador, el cual fue una de las mayores problemáticas en el club el año pasado.

La goleada cumple el primer objetivo de Álvarez

Uno de los objetivos que se propuso el entrenador argentino de los azules es concretar más las ocasiones de gol, ya que fue fundamental para la pérdida del título en el Campeonato Nacional. Es por ello que el técnico señaló que: “Hay que mejorar lo que hicimos hoy. Ya controlamos más el juego y fuimos más contundentes para llegar al gol”.

Además, el profesor azul fue consultado por Lucas Di Yorio ante su inminente llegada al club y su racha goleadora en Brasil, a lo que Álvarez señaló que es un buen profesional, pero decidió no responder porque no habla de jugadores que no sean de Universidad de Chile.

Ahora el Romántico Viajero tendrá que recibir en el Estadio Nacional a Magallanes este domingo, por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Chile.