“Tuve opciones de irme”: Lucas Assadi revela que pudo salir de la U y aclara su presente en el club

Universidad de Chile se ha convertido durante el último tiempo en uno de los rivales a vencer a nivel nacional, debido a que la llegada de Gustavo Álvarez provocó un salto de calidad en el equipo universitario, que logró ser campeón de la Copa Chile y actualmente son el líder en su grupo de Copa Libertadores 2025.

Para que el Romántico Viajero haya logrado el buen nivel del club es la gran rotación de jugadores en el once inicial, donde uno de los afectados fue Lucas Assadi, quien a pesar de comenzar siendo una de las figuras de en el inicio de la era Álvarez, últimamente no ha logrado convencer al técnico argentino, quien no lo cita hace tres partidos a la banca de suplentes.

Es por ello que el joven volante azul ya ha dado declaraciones sobre qué debe hacer para volver a la citación de los azules, pero previo al Clásico Universitario n°200 ante Universidad Católica, reveló que tuvo opciones de irse, además de señalar cuál fue su razón para quedarse.

Las razones por las que Assadi se quedó en U. de Chile

En la entrada al estadio Nacional, Lucas Assadi se encontró con diversos micrófonos para consultar cuál es su presente en Universidad de Chile, donde reveló que pudo salir del club en el anterior mercado de fichajes, al señalar que: “En su momento tuve opciones de irme. Lo hablé con Álvarez y con la dirigencia. Tengo ganas de jugar acá. No sé si sea un proceso, pero estoy motivado para volver a las citaciones”.

Lucas Assadi recalcó que sigue trabajando para volver a ser considerado por Gustavo Álvarez. El contacto con los medios acabó debido a que la hinchada le demostró el cariño al joven canterano azul. El volante no es citado desde hace tres duelos del Romántico Viajero, pero podría volver a ser considerado por el calendario cargado de los azules en mayo.