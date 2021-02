Ex arquero Gianluca Pagliuca recordó el penal de Ronald Fuentes ante Italia en Francia '98

El ex arquero italiano Gianluca Pagliuca, reveló detalles del polémico penal de Ronald Fuentes que cobraron en contra de Chile en el Mundial de Francia 1998, en un resultado que amargó el debut de la Roja en la cita planetaria.

En conversación con Redgol, el otrora guardameta de la "Azzurra" explicó que: "Se vio muy claro que Baggio pateó la pelota contra la mano del defensor chileno. En este caso fue muy astuto e inteligente. Con las reglas de hoy, hubiera sido penal".

"Recuerdo muy bien ese partido en Burdeos. El salto de Salas contra Cannavaro en el gol de Chile. Luego nosotros empatamos con el gol de Baggio de penal, menos mal, porque imagÍnate, la polémica que se iba a armar", agregó.

Hace algunos días, el propio Fuentes se refirió a la recordada jugada, apuntando que: "Siempre lo he dicho y lo voy a mantener: no fue penal. Nunca tuve la intención de poner la mano, tampoco fue viveza de Baggio, la pelota fue a mi mano, pero no hubo intención. Ahora con el VAR seguro que lo cobran igual".