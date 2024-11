Álvaro Morata es hospitalizado de urgencia tras duro golpe de cabeza

Un susto sacudió al fútbol español y al AC Milan: Álvaro Morata, figura del conjunto rossonero y capitán de 'La Roja', fue hospitalizado tras un golpe en la cabeza durante el entrenamiento. Aunque las pruebas descartaron lo peor, su participación en los próximos partidos está en el aire.

Este jueves, Morata fue hospitalizado tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante el entrenamiento con el Milan. El accidente ha generado preocupación, pues el jugador está en duda para el partido ante Cagliari, en la Serie A, y para los próximos compromisos con la selección española.

Morata, capitán de la selección nacional, fue trasladado al hospital de Legnano, en Milán, donde se le realizaron varias pruebas que descartaron lesiones graves. A pesar de ello, el futbolista pasará la noche bajo observación médica para monitorizar su estado de salud.

On This Day in 2017, Alvaro Morata scored THAT header against Man United 👌 #CFC pic.twitter.com/D14jPNqnKJ