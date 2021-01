Jorge "Kike" Acuña se tituló de técnico: Estoy orgulloso de mí mismo

El ex volante de Universidad Católica y de la selección chilena Jorge Acuña cumplió un sueño luego de dar con éxito la prueba final para ser entrenador y titularse de director técnico en el Instituto Nacional del Fútbol (INAF).

El también ex jugador de Feyenoord y otros varios equipos chilenos contó su experiencia y aseguró que se emocionó por el logro.

"Dormí muy poco y me desperté muy temprano porque estaba muy nervioso y ansioso. Defendí y tras dar la prueba me puse a llorar. Se me cayeron las lágrimas de emoción, de orgullo de mí mismo", dijo a Las Últimas Noticias.

"Amo el fútbol y quería tener el título para poder estar dentro de una cancha. Además, cuando empecé el curso, hace tres años, hubo mucha gente que pensaba que no lo iba a lograr. En ese momento aún no cambiaba mi vida, pero desde 2019 soy otra persona", añadió.