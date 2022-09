Jorge "Kike" Acuña: Siempre quise jugar por Colo Colo

El ex mediocampista de Universidad Católica y de la selección chilena Jorge Acuña reveló que siempre tuvo el deseo de jugar por Colo Colo, algo que se vio frustrado pese a que estuvo a detalles de firmar por el elenco albo.

Acuña fue el invitado del programa "Sabor a Gol", de TNT Sports, y ahí, en diálogo con los anfitriones, Tomás Olivera y Esteban Paredes, se refirió a la opción de haber jugado por los albos.

"Estuve a un paso de jugar por Colo Colo. Siempre quise -y que me perdonen los de la Católica-, pero siempre quise jugar en Colo Colo. Mi estilo estaba 'pintado' para ser parte del equipo: la garra, la entrega", comentó Acuña en el capítulo que será emitido este jueves.

"Habíamos acordado un monto para firmar. Me habían ofrecido una cantidad que me acomodaba. Luego, cuando fui a concretar la firma del contrato, me comentan que era menos plata, así que rechacé la oferta. Al tiempo, me llama Rubén Espinoza para ir a Ñublense y me fui a Chillán a firmar con ellos, por mucho menos. Y más encima, terminé peleando el descenso", expresó.