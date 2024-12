En España querían saberlo todo: Jorge Almirón habló de Colo Colo, del centenario, Arturo Vidal y la Roja

Diciembre será el mes en que Colo Colo defina su plantel para la próxima temporada, el cual tendrá como especial elemento el Centenario del club, factor relevante para la consecución de objetivos deportivos, y allí es donde se centra una de las metas del entrenador del Cacique, Jorge Almirón.

El adiestrador está de paso por España aprovechando sus vacaciones, y el diario Marca quiso hablar con él, y ver el presente que vive el exentrenador del Elche, vaya curiosidad, equipo donde milita Matías Dituro, uno de los porteros que se dan como opción para llegar al arco del Cacique si finalmente se marcha Brayan Cortés.

Almirón y su relación Arturo Vidal

Para el medio especializado en deportes una de las preguntas que le formularon casi de inmediato al técnico de Colo Colo fue cómo es su relación con Arturo Vidal, un crack de talla mundial que en la península Ibérica defendió al Barcelona, y si ésta es complicada: “No, para nada. Yo lo conocí este año en Pinto Durán, que es el lugar donde entrena la selección. Él estaba sin equipo, entrenando con los juveniles y ahí había dudas de si traerlo o no porque venía de una lesión. Es una figura muy importante en Chile, se pusieron de acuerdo las partes, llegó al club y fue mejorando. Con el transcurso de los entrenamientos cogió muy buen nivel y la segunda vuelta la jugó casi toda. El día a día fue muy fácil porque entiende lo que significa para el club, y para los compañeros”.

La interrogante que también surge es cómo lidiar cuando un futbolista con estos pergaminos debe ser suplente, frente a lo cual Almirón fue enfático en plantear que el King no da problema alguno: “También le tocó y siempre aportó su parte, cuando jugó lo hizo bien. Fue importante para los compañeros, para los rivales, y mejoró su nivel. Es muy fácil entrenarlo, estar con él el día a día ha sido muy cómodo”.

Almirón el título con Colo Colo y el Centenario

Un tema que resaltaron en el diálogo con el adiestrador del conjunto Popular fue el título que logró en su primer año de trabajo, del cual profundizó el técnico, partiendo del desafío inicial que tuvo apenas llegó: “El equipo no estaba clasificado a Copa Libertadores, no había la expectativa de clasificar. Yo tenía contrato de dos años, y como en 2025 es el Centenario de Colo Colo la idea cuando llegué era conocer el plantel para armar un buen equipo de cara a este año que viene. Superamos las expectativas en este año porque el equipo clasificó a Copa Libertadores y llegamos hasta cuartos de final, que era algo impensable que hace mucho tiempo no ocurría. Después de perder en Copa Libertadores, nos enfocamos en el torneo local y en la segunda vuelta nos fue bien. Ganamos 13 partidos, empatamos dos, y el sprint final nos alcanzó para ganar el campeonato”.

El 2025 será un año simbólico para Colo Colo al cumplir cien años, relevancia que tiene asumida Almirón: “El equipo salió campeón y acaban algunos contratos. Habrá varios cambios en la plantilla con la expectativa de que puedan llegar algunos jugadores importantes, que puedan mejorar el rendimiento. También hay una gran expectativa para la Copa Libertadores. Cuando inicia un ciclo, todos piensan que la van a ganar. Colo Colo no es la excepción, es el equipo más grande del país. Se siente esa obligación tras ganar el torneo local, así que esperemos crear un buen plantel y poder pelear todos los frentes”.

Almirón y la Selección Chilena

Cuando Ricardo Gareca estaba en el peor momento y se daba como algo factible su salida, uno de los candidatos que sonó fue Almirón, rumores que también llegaron a España y le consultaron por esa chance de llegar a la Roja: “Yo estoy ahí, en el equipo más grande de Chile, pero realmente no estoy enfocado en eso. Es normal que siendo el entrenador de Colo Colo cuando las cosas no están bien, la prensa hable de una posible sucesión, pero hay un entrenador argentino con mucha experiencia. Ha dirigido bastante a nivel de selecciones, y le ha ido muy bien. Yo me enfoco en Colo Colo y si se da en algún momento, a cualquier entrenador le genera expectativa entrenar una selección”, cerró el entrenador, que no ocultó además su deseo de volver a dirigir en España en el futuro.