Alphonso Davies es detenido por la Policía de Múnich en Alemania

El escándalo sacudió a la Bundesliga. Alphonso Davies, estrella del Bayern Múnich, fue detenido por la policía en Múnich mientras conducía bajo los efectos del alcohol. La noche se le complicó al canadiense, quien ahora enfrenta sanciones.

Davies, lateral del Bayern, vivió una madrugada complicada. La policía de Múnich lo detuvo mientras manejaba un Lamborghini Urus en el centro de la ciudad, bajo sospecha de alcohol.

El incidente ocurrió cerca de las 2:15 am, cuando los agentes detectaron el olor a alcohol en el canadiense. Davies fue sometido a una prueba de alcoholemia que dio como resultado 0,6 gramos por litro de sangre.

