Se acabó la maldición: Harry Kane logra su primer título en su carrera al ganar la Bundesliga

Una de las maldiciones más sorpresivas en el mundo del fútbol llegó a su fin durante esta jornada, ya que el Bayern Múnich logró coronarse como el campeón de la Bundesliga 2024-2025, y la figura del equipo, Harry Kane, logró su primer título en su carrera.

Con el empate del Bayer Leverkusen ante el Friburgo, las aspirinas se quedan sin opciones de alcanzar a los Bavaros en la tabla de posiciones de la liga alemana. Con este resultado, se acaba una racha negativa de más de 14 años, donde el delantero inglés no había logrado consagrarse con ningún campeonato colectivo, tanto por clubes como por la selección de Inglaterra.

La maldición que cortó Harry Kane con el Bayern Múnich

Harry Kane debutó el año 2009 y tuvo que disputar 59 competencias para poder gritar por primera vez campeón, ya que en sus pasos por la selección inglesa, Norwich, Leyton Orient, Tottenham, Leicester y Bayern Múnich no había cosechado ningún título colectivo, mientras que de manera individual se convertía en uno de los mejores del mundo.

El atacante inglés ha disputado finales de Champions League, Eurocopa y copas nacionales pero no había logrado consagrarse campeón. En su carrera, Kane ha anotado 458 goles y asistido 124 veces en su carrera, por lo que se considera como uno de los atacantes más destacados de los últimos años. Su celebración fue cantando la icónica canción de QUEEN, We Are The Champions con un video en sus redes sociales.