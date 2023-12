James Rodríguez puso en duda su continuidad con Sao Paulo: No sé lo que va a pasar

El mediapunta colombiano James Rodríguez puso en duda su continuidad en São Paulo durante esta jornada ya que, pese a afirmar que es feliz en la ciudad brasileña, aseguró que no desea hablar sobre su futuro.

"No sé lo que va a pasar en 2024, en el fútbol cambia todo muy rápido. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. Me gusta hablar del presente y el presente es ahora", afirmó en una entrevista al portal Ge.

Pese a que su contrato finaliza en junio de 2025, el futbolista de 32 años insistió en que su estadía no es segura diciendo: "No lo sé (si me quedaré) porque, como dije antes, el fútbol cambia mucho. Espero quedarme, sí, para ayudar al equipo, pero el futuro, como dije antes, en el fútbol cambia mucho. Solo Dios sabe lo que va a pasar".

Por último, James afirmó que São Paulo tiene equipo para "hacer las cosas bien y poder ganar la Copa Libertadores" en 2024, ya que "tiene muy buenos jugadores, de calidad".

En este sentido, apuntó que le gustaría entrar en el club de los jugadores que se consagraron con el título más importante de América a nivel de clubes y la Champions League, al que se acaba de unir el lateral Marcelo, con quien compartió vestuario en el Real Madrid.