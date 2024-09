Luis Enrique se hartó de los medios: "Si me bajan un 50% del sueldo por no hablar con la prensa, lo firmo"

Luis Enrique sorprendió en conferencia de prensa con duras declaraciones sobre su relación con los medios de comunicación. El técnico español del Paris Saint Germain fue preguntado por su opinión sobre cómo trata a los periodistas.

Primero el ex entrenador del FC Barcelona comenzó expresando lo bien que lo pasa al hablar en conferencia: "Yo me lo paso bien con vosotros. Yo me lo paso bien con la prensa. De hecho, me lo estoy pasando genial con vosotros. Es la verdad, lo paso bien cuando hablo con la prensa".

"Pero si me das a elegir no tendría ningún problema. Nunca lo he hecho. Nunca corto una conferencia de prensa, hablo, me gusta, hablo, digo todo lo que tengo que decir. También puedo hacer esto en otros idiomas. Mal, pero lo hago. Pero fue una reflexión espontánea", afirmó el entrenador del PSG.

🎯 La "reflexión espontánea" de Luis Enrique que deja a las claras que si pudiera... no hablaría en absoluto con la prensa 😅 pic.twitter.com/S4giCCH4Xv — MARCA (@marca) September 26, 2024

La sinceridad máxima de Luis Enrique con la prensa

Pero finalmente, para cerrar su comentario, Luis Enrique mostró toda su sinceridad: "Y es cierto. Si ahora me dices que firmo un papel y que ya no hablo con la prensa y que me quitan el 25% y hasta diría 50% por ciento... lo firmo".

Además, el técnico español para finalizar su comentario, apuntó que eso "va a ser imposible porque los contratos que firman los clubes obligan al entrenador a hablar".