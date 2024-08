Community Shield: ¿Quiénes la juegan y qué chilenos la han ganado?

La Community Shield es un antiguo torneo de Inglaterra en que se enfrentan el campeón de la Premier League y el monarca de la FA Cup. Antes era conocido como Charity Shield, ya que es un símil de una Supercopa, pero que va en beneficio de diversas organizaciones de caridad inglesas.

Esta copa se jugó por primera vez en la temporada 1908-09, pero fue recién en 1993 que se jugó con el formato que se conoce actualmente, es decir enfrentando a los campeones de la Premier y la FA Cup. En 2002 fue renombrada como Community Shield.

Son cuatro los chilenos que han disputado la tradicional Community Shield: Jorge Robledo, Mark González, Alexis Sánchez y Claudio Bravo. Jorge Robledo la disputó en dos ocasiones tras ganar la FA Cup con el Newcastle United en 1951 y 1952, pero cayó ante el Tottenhm y posteriormente contra el Manchester United.

Mark González la jugó en 2006 con el Liverpool y además fue campeón de esa edición. Alexis Sánchez la jugó y ganó en tres ocasiones con el Arsenal: en 2014, 2015 y 2017. Mientras que Claudio Bravo la jugó dos veces y campeonó en esas dos ocasiones. La primera fue en 2018 y la segunda en 2019.

Jean Beausejour y Ángelo Henríquez ganaron la FA Cup junto al Wigan y en la Community Shield su equipo se enfrentó al Manchester United, pero cayeron por 2-0. Ninguno de los dos jugadores fueron citados para esa copa.

En su edición del 2024, se enfrentarán el Manchester City como el campeón de la Premier League y el Manchester United como ganador de la FA Cup. El encuentro se jugará en el estadio Wembley de Londres.

El partido será este sábado 10 de agosto y el pitazo inicial será a las 10:00 de nuestro país.

The next instalment of the Manchester Derby comes in this Saturday's Community Shield... 🍿👀#EmiratesFACup pic.twitter.com/Eq7r1VOjhv