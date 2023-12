Exseleccionado inglés quiere ver a Ben Brereton en la Premier League

El exseleccionado inglés Micah Richards, actualmente comentarista de fútbol en su país, propuso que el seleccionado chileno Ben Brereton vuelva a tierras británicas y fiche en un club de la Premier League.

En el podcast The Rest is Football, el exdefensa de Manchester City apuntó que Brereton, de mala temporada en Villarreal, puede ser una alternativa ofensiva para competir el puesto con el goleador Ollie Watkins de Aston Villa, club que marcha tercero en la Premier.

"Saben con quién voy a ir, alguien que probablemente no lo hayan visto jugar. Sin faltar el respeto, porque no vemos mucho la Championship. Siempre estamos trabajando, por eso vemos lo más destacado pero no siempre vemos los partidos. Alguien como Brereton Díaz, que estuvo en Blackburn", comentó Richards.

Sus dichos fueron replicados por el periodista Dan Jones, quien sostuvo que "es extraño. No creo que sea mala idea mirar a Brereton Díaz o a un jugador de su nivel. Pero Aston Villa está en una posición en la que inesperadamente podría encabezar la liga. Si estás en esa posición, aunque te sorprenda, probablemente buscarás hacer un movimiento más aparte de firmar a Ben".

Brereton dejó Blackburn a mediados de 2023 para firmar con Villarreal, club donde ha tenido problemas de adaptación, sin poder marcar goles en su primer semestre con el equipo.