Los impactantes números de Guardiola tras ganar la Community Shield 2024 con el Manchester City

El Manchester City se proclamó campeón de la Community Shield 2024 tras ganar en penales frente al Manchester United, título que agiganta la leyenda de Pep Guardiola en Manchester y que bajo su mandato ha ganado la mitad de los títulos que tiene en la historia el club.

Alejandro Garnacho abrió el marcador para el United en el minuto 82 con un potente disparo que sorprendió a la defensa del City. Sin embargo, Bernardo Silva igualó el partido en el minuto 89, llevando el duelo a los penales.

En la instancia decisiva, ambos equipos mostraron gran precisión, pero finalmente fue Manuel Akanji quien anotó el penal decisivo, dándole la victoria a Manchester City por 7-6 en la tanda.

Este triunfo significa el primer título de la temporada para el equipo de Pep Guardiola, que rompe la maldición de las últimas tres finales perdidas y logra así su primera Community Shield desde 2019.

Great to see you 👋🩵 pic.twitter.com/pwb7DPzj07