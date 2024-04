Premier League: Por primera vez en la temporada Manchester City no es el favorito para ser campeón

Desde 1996 la empresa británica Opta trabaja analizando datos deportivos para la cadena Skysports, desde ese entonces ha depurado un modelo predictivo para conocer las posibilidades que tienen los equipos de Premier League para campeonar o descender.

En este modelo, y antes de la semana santa, Manchester City siempre fue el equipo que más posibilidades tenía de conquistar la liga de inglaterra, eso hasta su triste desempeño ante Arsenal.

Con Liverpool como nuevo líder exclusivo del torneo inglés, Opta entregó un nuevo informe y da, por primera vez en la temporada, a los “reds” como el equipo con más posibilidades de ser campeón de Premier League, en desmedro del City.

