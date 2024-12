¿Problemas con un referente? En Inglaterra hablan de un conflicto de Pep Guardiola con jugador del City

Cuando se da una seguidilla de malos resultados, también emergen problemas, y los roces habituales de un grupo humano amplio como es un equipo de fútbol pueden dar espacio a los conflictos y rumores, y eso es justamente lo que está empezando a vivir el Manchester City de Pep Guardiola.

El conjunto ciudadano, considerando la Premier League y la Champions acumula siete partidos sin ganar, y en el torneo inglés quedó a once puntos del Liverpool, líder de la competencia y que acaba de ganarles el fin de semana superándolos ampliamente. A lo cual se añaden rumores de conflicto entre el entrenador y uno de los emblemas del equipo.

¿Guardiola y problemas con un referente?

Los medios ingleses han dado a conocer que Kevin De Bruyne está a disgusto por no actuar recurrentemente como titular, y justamente en esta racha adversa en cinco partidos no entró de titular. Pero Guardiola quiere acallar de inmediato todo tipo de rumores: “dicen que tengo un problema con Kevin ¿Piensan que no me gusta jugar con Kevin? ¿Que no quiero jugar con él? Es el jugador que tiene más talento en el tercio final. ¿Tengo un problema personal con él después de nueve años juntos? Me ha dado el mayor éxito en este club”.

Sobre por qué no inicia de titular el adiestrador fue bien claro en explicar el motivo: “la temporada pasada estuvo cinco meses lesionado y dos en la actual. Tiene 33 años. Necesita tiempo para alcanzar su mejor forma. Paso a paso, como el curso pasado. Estoy desesperado por tenerle a tope. Me gustaría tenerle a su máximo nivel, como a los 26 o 27. A él también. Pero no tiene esa edad y requiere estar muy bien físicamente para su juego".

El City vuelve a la cancha este miércoles 4 de diciembre, cuando en condición de local reciba al Nottingham Forest, pleito que se desarrollará a contar de las 16:30 horas (19:30 GMT) en el Etihad Stadium.