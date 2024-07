AC Milan anunció el fichaje de delantero campeón de la Eurocopa

El elenco italiano de AC Milan sumó un nuevo integrante a su plantel de cara a la temporada 2024/2025 ya que anunció el flamante fichaje de un cotizado delantero, que viene de ser campeón junto a su selección en la Eurocopa que se disputó en Alemania.

El conjunto italiano firmó al ex jugador de Atlético de Madrid hasta finales de 2028, según confirmó este viernes el conjunto 'rossonero'.

"El AC Milan se complace en anunciar que ha adquirido de forma definitiva los servicios deportivos del futbolista Álvaro Morata, procedente del Club Atlético de Madrid. Capitán de la selección española, con la que acaba de proclamarse campeón de Europa, Morata ha firmado con el club 'rossonero' hasta el 30 de junio de 2028 con opción a un año más", detalló el conjunto siete veces campeón continental.

