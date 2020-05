Faustino Asprilla contó "técnica" que usó para el destape goleador de Hernán Crespo en Parma

El ex delantero colombiano Faustino Asprilla reveló detalles inéditos de la técnica que usó para que el argentino Hernán Crespo tuviera un destape goleador en Parma, club en que lo reemplazó tras su partida a Newcastle de Inglaterra.

Según contó en un diálogo con Carlos Valderrama, el ex U. de Chile fue contactado por el agente de Crespo, Gustavo Mascardi, debido a que estaba recibiendo muchas críticas por su escaso aporte goleador.

"Los primeros meses la gente lo puteaba, no la podía ni parar. Y él desesperado. Ahí (Gustavo) Mascardi me llamó y me dijo 'el pibe está asustado, ¿puedes ir a hablar con él?'", señaló.

"¿Usted hace cuánto que no le pega al peluche?", le dijo Asprilla a Crespo, en relación a sus experiencias sexuales. "Seis meses, qué sé yo...", replicó el ariete trasandino.

"Yo tenía una amiga colombiana... Se la presenté, empezó a salir con ella, a 'pegarle al peluche' y no paró de hacer goles. El problema era ese", remató el ex Universidad de Chile.