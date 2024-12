Va por el premio que le falta: Lionel Messi quedó entre los cinco finalistas de importante distinción

Como todo año, el cierre de temporada viene aparejado de evaluaciones y premios, donde el fútbol no es la excepción, y se brindan galardones a aquellos que sobresalieron ampliamente en esta actividad.

Una vez más, Lionel Messi fue considerado para una importante distinción, y aunque no alcanzó el título en la MLS con el Inter Miami, luce en el palmarés de este 2024 la obtención de la Copa América con Argentina.

Lionel Messi va por un premio que no tiene

El Diario el País de Uruguay, como cada año, entregó el listado de los cinco finalistas como mejores futbolistas del 2024, y que recibirán el premio al Rey de América, cuyo requisito es haber jugador en nuestro continente, en el cual figura Lionel Messi, que nunca antes ha logrado esta distinción, y que antes sólo actuó en Europa.

Los otros jugadores que entraron a esta instancia definitoria están inmersos en la gran copa Libertadores que realizaron, como es el caso de Leonardo Fernández de Peñarol, más tres jugadores del campeón Botafogo: Thiago Almada, Jefferson Savarino y Luiz Henrique.

Jefferson Savarino fue nominado como el mejor jugador de América en 2024 junto a Lionel Messi, Leonardo Fernández, Luis Henrique y Thiago Almada el diario El País.



El próximo 31 de diciembre se anunciará al ganador del premio. pic.twitter.com/WIKtYl0Jgj — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) December 27, 2024

Las críticas por la nominación de Messi

Los hinchas del fútbol manifiestan que independiente de la calidad histórica del crack argentino, al medir sólo esta temporada, no tiene los méritos para quedarse con el premio, ya que en Copa América no fue goleador, tampoco la figura del torneo, que se le otorgó a James Rodríguez, y donde sólo se le eligió como el jugador destacado de un pleito, en las semifinales frente a Canadá, en contrapartida con la gran actuación de los otros futbolistas, y la comparativa del Brasileirao y la Copa Libertadores contra la MLS, donde no fue campeón, ni tampoco el máximo artillero.

Hay incluso hinchas que van más allá, y creen que de antemano el premio está resuelto y tienen mucha desconfianza sobre la decisión final, insinuando que Messi será el vencedor.

Me parece, si no se le sale la rueda a la carreta, que el verdadero ganador de este premio, será el que llegue de segundo.



Cosas que pasan. — César Augusto Rivas (@ceauris63) December 28, 2024

El que llegue segundo, detrás del que gana siempre , cuando lo mereció y también cuando no, será el verdadero ganador. 🥇 — Sigfrido Morales (@sigfridom) December 27, 2024

El enano también está nominado?? Naaa jaaada.. un día le darán el premio #LevYashin @fifacom_es fraude!!#Infantino 👎 — Johan Enrique (@zepol1982) December 27, 2024

Supongo que van a darle el premio a Messi por los últimos 20 minutos de la final de la copa Americana — David Díaz (@daviddb77) December 28, 2024