El delantero del Manchester United que salvará a Manuel Pellegrini y al Betis

Manuel Pellegrini pasa por su peor temporada al mando del Betis y la última derrota ante el Alavés lo dejó coqueteando con la zona de descenso.

Preocupados por lo acontecido en esta temporada, Pellegrini y la dirigencia del Betis aprovecharon una oportunidad de mercado y tiene todo acordado para fichar a uno de los delanteros del Manchester United.

El Real Betis lleva semanas negociando la incorporación del delantero brasileño Antony, hoy en el Manchester United.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, sólo restan detalles menores para que el extremo brasileño sea jugador del Betis.

🚨⚪️🟢 Real Betis are closing in on Antony deal with Man United!



Final details of the agreement being discussed, loan move until June with NO option clause currently included.



Antony has opened doors to the move, Man United will also cover part of the salary. pic.twitter.com/UHJOlo3KMp