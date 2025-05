Manuel Pellegrini sueña en grande con el Real Betis: “El conformismo no va conmigo”

Manuel Pellegrini sigue haciendo historia en España. Este jueves, de la mano del Ingeniero, el Real Betis sorteó con éxito las semifinales de la Conference League frente a la Fiorentina, por lo que jugará por primera vez una final continental.

El principal artífice de la histórica campaña del equipo andaluz es el entrenador chileno, que lejos de conformarse, espera seguir agigantando su leyenda en la escuadra verdiblanca.

La felicidad de Manuel Pellegrini tras el paso a la final

Una vez finalizado el partido que le dio la clasificación al Real Betis por un global de 4-3, Manuel Pellegrini enfrentó a los medios de comunicación y no ocultó su felicidad. “Estoy muy contento, creo que merecíamos el pase a la final. Sentíamos un compromiso con la hinchada, de darles esta alegría por todo lo que nos han dado”, comenzó diciendo.

“El partido era complicado, veníamos a definir la clasificación de visita. Lo dije los días antes, no íbamos a refugiarnos en el marcador que ganamos, veníamos a ganar. Hicimos los goles y tuvimos oportunidades claras, ellos en córners igualaron el funcionamiento colectivo”, añadió.

Al ser consultado por la ambición de Real Betis, Manuel Pellegrini advirtió que “el conformismo, conmigo, no va. Uno tiene que ser consciente de lo que puede hacer y exigirse un poco más. Estamos en el Betis y tenemos que demostrar en cada partido que, si nos ganan, es que son mejores, no porque no hayamos tenido ambición (...) Lo importante es no conformarse porque es lo que nos hace crecer como institución”.

El Ingeniero ya palpita la final

Por último, Manuel Pellegrini anticipó lo que será la final frente al Chelsea. “La jugaremos ante un equipo que dirige una persona a la que aprecio mucho como Enzo Maresca. Vamos a intentar ganarla, si no, sería un gran logro para un técnico que está comenzando su carrera”, indicó.

“Vamos a intentarlo porque sería una gran alegría para toda la afición”, concluyó.

¿Cuándo y dónde es la final de la Conference League?

La final de la Conferene League entre Real Betis vs Chelsea se jugará el próximo miércoles 28 de mayo desde las 15:00 horas en el Stadion Miejski de Breslavia.