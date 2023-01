"Manuel Pellegrini, militante del extremo centro": La dura columna que le dedicaron al chileno en España

El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, fue apuntado con una dura columna en España, debido a las recientes declaraciones que realizó respecto a la situación política en Chile durante el Golpe de Estado en 1973.

En el sitio Blog Público se publicó una columna titulada "Manuel Pellegrini, militante del extremo centro", escrita por el periodista y rapero valenciano Toni Mejías y dirigida hacia los comentarios del "Ingeniero" con otro medio español sobre aquella conflictiva época en nuestro país.

"Vino un golpe militar, que siempre son lamentables, pero en ese momento gran parte del país entendía que había que hacer algo. La dictadura, claro, arrastra cosas que no son justificables, pero había que vivir los parámetros que se vivían en esos momentos en Chile", fueron las palabras de Pellegrini al respecto.

Es por esto, que el citado portal expresa en su columna una ácida crítica al DT. "No es de extrañar estas declaraciones si vemos las que hizo su madre, Silvia Ripamonti Barros, sobre el Golpe de Estado, al que califica de "un servicio que los militares hicieron al pueblo de Chile" y a los que llama "héroes sacrificados" por la "esperanza de una nueva patria y la libertad", se puede leer en la publicación.

"Lo que más me molesta es el final de sus declaraciones. 'Este sería mi objetivo análisis de Chile, porque yo soy neutral. No tengo color político'. Otro militante más del extremo centro. Otro más que se define como neutral, que suele ser el sinónimo de ser más de derechas que Herman Tertsch. Esa neutralidad a la que le parece bien los golpes militares y jugar en país lejano que no respeta los derechos humanos", cierra el autor.