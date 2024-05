El Betis de Manuel Pellegrini consiguió sufrido triunfo y acaricia el sueño europeo

Manuel Pellegrini sumó tres puntos muy importantes en la lucha por clasificar a una copa internacional. Los de Sevilla vencieron al Almería y quedaron a un paso de la UEFA Europa League. Claudio Bravo no fue citado por causa de una gastroenteritis.

El equipo del 'Ingeniero' salió a buscar el partido desde el inicio. Cuando todavía no llegaban a los 10 minutos, Pablo Fornals abrió la cuenta tras una gran jugada que comenzó Isco, la gran figura del encuentro. Combinó con Fornals que después de que la pelota quedara viva en el área, remató y anotó el 1-0.

A los 27 minutos, el Almería estaba saliendo desde la defensa, y tras una presión alta de Isco Alarcón, el defensa blanquirrojo Edgar González perdió la pelota y el 22 del Betis anotó el 2-0.

Cuando se jugaba el primer minuto de adición, Léo Baptistão recibió un pase filtrado por la derecha de Marc Pubill y sacó un disparo que casi le rompió el arco al portero Rui Silva. Descontaban los dirigidos por Pepe Mel.

Ya en el segundo tiempo, a los 64' el equipo de Pellegrini aumentó la cuenta con gol de Ayose Pérez gracias a otro error defensivo del rival. Nuevamente los de Sevilla presionaron la salida del Almería e Isco Alarcón volvió a robar un balón, pase al centro y Pérez que no perdonó a Luís Maximiliano.

Real Betis are on an 11 game unbeaten streak with Manuel Pellegrini whenever he is wearing a Betis tracksuit:



11 Matches 🏟️

9 Wins ✅

2 Draws 🤝

0 Losses ❌



The lucky outfit 🧞‍♂️💚



[@LaLigaenDirecto] pic.twitter.com/yBFcSwg3nH