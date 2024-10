La millonaria cifra que le deben pagar a Marcelo Bielsa si es despedido en Uruguay

La presión aumenta sobre la gestión técnica de Marcelo Bielsa al mando de la selección de Uruguay, tanto, que ya evalúan de cuanto es la indemnización que se le debe realizar al argentino si es cesado tras las próximas fechas de Clasificatorias en noviembre.

La situación de Bielsa al mando de Uruguay es crítica. A pesar de estar en tercer lugar en las eliminatorias, el equipo lleva cuatro partidos sin ganar y se enfrenta a Colombia y Brasil, en noviembre, por la fecha 11 y 12 de las Eliminatorias.

Los ecos de descontento resuenan en el Centenario tras un empate con Ecuador, donde las pifias de los hinchas reflejan la frustración. La inestabilidad interna agrava aún más el ambiente, con divisiones entre los jugadores luego de las declaraciones de Luis Suárez en contra del 'loco'.

¿Cuánto es la indemnización que deberá recibir Marcelo Bielsa?

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, respaldó a Bielsa. Sin embargo, despedirlo significaría desembolsar 12 millones de dólares, lo que pondría en jaque la economía de la AUF.

Luis Suárez lanzó críticas hacia Bielsa, sugiriendo que no se relaciona bien con sus jugadores, lo que alimenta la tensión en el equipo. Las estrategias del entrenador también están bajo la lupa tras los recientes fracasos.

La mirada de Marcelo Bielsa respecto al momento de la selección uruguaya

Bielsa, consciente de la situación, afirmó que Uruguay tiene un mejor plantel que sus rivales, pero no logra aprovechar ese potencial. "La conclusión que debe quedar como definitiva es que Uruguay, desde mi punto de vista, tiene mejores jugadores que los rivales a los que no les pudimos ganar. Cuando pasa eso hay que observar a quien maneja ese material y no logra imponerlo".