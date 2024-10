Hinchas uruguayos creen que jugadores le están “haciendo la cama” a Marcelo Bielsa tras perder con Perú

En medio de una tormenta de críticas tras las declaraciones de Luis Suárez y Agustín Canobbio, en contra de Marcelo Bielsa, ahora Uruguay se enfrenta a una dura realidad: Una derrota 1-0 ante Perú en las Clasificatorias. Tras el partido los hinchas se manifestaron en redes sociales apuntando a que le están haciendo la cama al 'loco'.

La derrota en Lima mostró un Uruguay sin respuestas en la cancha. Los fanáticos notaron una falta de energía y compromiso, especialmente en el gol de Miguel Araujo para los peruanos, donde la defensa se mostró demasiado pasiva. Sumado a la errática actuación de Sergio Rochet que también fue criticada.

La conexión entre los mediocampistas y delanteros fue prácticamente inexistente, lo que llevó a muchos a cuestionar la preparación del equipo. Comentarios en redes sociales reflejaron el descontento, sugiriendo que la situación en el vestuario podría ser insostenible.

Marcelo Bielsa enfrentó las críticas tras la derrota con Perú

Después del partido, Bielsa abordó las críticas, asegurando que su preparación fue seria y que la actitud de los jugadores no ha cambiado desde su llegada. "No ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma desde que empecé a trabajar aquí. Es decir, no alteró para nada la convicción y el profesionalismo con el que se preparó el partido".

Jugadores uruguayos niegan que le estén "haciendo la cama" a Bielsa

Nicolás Fonseca, volante de Uruguay tras el partido se mostró triste por la derrota y descarta totalmente una situación que busque perjudicar al 'loco': "Fue un partido trabado como todos los de las Clasificatorias. Estamos tristes porque queríamos los tres puntos, pero es fútbol y tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando. Me parece ridículo hablar sobre una posible 'camita' a Bielsa, somos una Selección seria con jugadores de élite".

El descargo de los hinchas uruguayos en redes sociales

