Agustín Canobbio se sumó a Luis Suárez y arremetió contra Bielsa: "Me ninguneó adelante de todos"

Hace unos días, Luis Suárez disparó con todo contra Marcelo Bielsa por su gestión en la Selección Uruguaya, con fuertes acusaciones y desde ahí no paran de salir futbolistas hablando de los supuestos malos tratos del ex entrenador de La Roja hacia integrantes del plantel charrúa.

Federico Valverde fue otro de los que si bien intentó apaciguar las aguas, manifestó que hay algunos cuestionamientos al técnico argentino que son ciertos.

Y ahora llegó el turno de Agustín Cannobio, con quien habría empezado el conflicto, y el que aseguró que se le plantó cara a cara con el ex DT de Leeds y le dijo de todo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

El conflicto entre Bielsa y Cannobio comenzó tras derrota de Uruguay ante Ecuador

Canobbio manifestó que antes de la Copa América hubo un momento que le “chocó mucho” y que fue en el partido contra Ecuador por Eliminatorias. “Me echó la culpa de haber perdido un partido”, dijo, sobre ese encuentro.

“El trato desde 2023, que hubo una fecha en concreto que me impactó mucho… Voy a ser claro: a mí me echó la culpa de haber perdido un partido. O sea un jugador solo había perdido un partido, que fue contra Ecuador, que había hecho un gol, había generado la otra situación de gol… Somos 11 en la cancha y me echó la culpa de haber perdido un partido”, expresó el actual futbolista de Athletico Paranaense.

Agregó que en otra ocasión, Bielsa lo recriminó por un tema particular y que se metió con la educación de su familia.

“Estaba sentado escuchando y por tener mis dos piernas apoyada en las patas de la silla, me empezó a recriminar que era una falta de respeto y educación, ya metiéndose con la educación de mi familia. Cuando yo no estaba haciendo nada, solamente apoyándome en la parte de debajo de la silla”.

Cuestionó los métodos de entrenamiento de Bielsa

Acto seguido, el delantero de 26 años mostró las diferencias que hizo Bielsa con una parte del plantel durante el certamen que terminó con la selección uruguaya en el tercer puesto. “Faltaban dos semanas y medias para el primer partido de la Copa América y ya él tenía su grupo, porque separaba seis, siete jugadores y hablaba con ese grupo y nos dejaba a nosotros afuera mirando cómo hablaba con ellos”, relató.

El futbolista también cuestionó el método de entrenamiento en la Copa América, separando al plantel en dos grupos de titulares y suplentes. “Tuve eso cortos minutos contra Colombia, pero es difícil también. Yo no entrené con ninguno de los compañeros que estaban jugando en ese momento y se te hacen cuesta arriba muchas cosas”, expresó.

“Prefiero hablar de mí y de mi experiencia. No quiero meter a nadie y prefiero respetar la decisión de los demás. Nunca esperé nada de nadie y hablo de mi experiencia, de lo que viví y también porque se me nombra. Firmo abajo todo lo que dijo Luis”, cerró.