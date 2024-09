Marcelo Espina critica la falta de recambio y apunta a que Chile "tiene que pensar en el Mundial de 2030”

La histórica derrota que sufrió la selección chilena ante Bolivia no sólo caló hondo en los seguidores del fútbol chileno, sino que traspasó la frontera y generó preocupación al otro lado de la cordillera ya que un conocedor del fútbol chileno realizó un crudo análisis del presente de La Roja.

Contactado por Las Últimas Noticias, Marcelo Espina analizó el presente de Chile en las clasificatorias y comentó que el equipo que dirige Ricardo Gareca tiene un panorama complicado rumbo al Mundial de 2026.

“Es obvio que los chilenos no pueden estar conformes. Han arrancado mal y de verdad sorprende el nivel que han mostrado en algunos partidos. No la tienen fácil”, señaló.

Para Marcelo Espina un cambio de DT no es la solución al mal momento de La Roja

Consultado si un cambio de entrenador puede generar un efecto en los jugadores y enmendar el rumbo a la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el exgerente deportivo de Colo Colo cree que una eventual salida de Gareca no mejorará el actual panorama de La Roja ya que el problema es más de fondo, de un cambio generacional que no se hizo en su momento y que ahora le pasa la cuenta a la selección.

“No es por defender al Flaco, pero pregunto: ¿Y por qué Chile tampoco funcionó con Rueda, Lazarte y Berizzo?”, dijo.

“El problema mayor no es el entrenador, sino que no se hizo el trabajo de recambio de la Generación Dorada cuando debió hacerse. Hubo un trabajo que no se hizo antes en la selección y que ahora lo están pagando caro. Por cierto no era un trabajo fácil. Era más bien traumático relevar a tipos como Bravo, Vidal, Fernández, Valdivia, Aránguiz y Vargas. Pero había que hacerlo y no lo hicieron”, sostuvo.

El ídolo de Colo Colo, capitán del equipo campeón en la quiebra en 2002, cree que Chile pese a tener opciones aún de alcanzar un cupo para el Mundial de 2026, debe comenzar estructurar un plantel ya pensando en la cita planetaria de 2030.

“(La clasificación al Mundial 2026) puede darse aún porque hay cupos y cantidad de partidos para sacar esa cuenta. Pero, sinceramente, creo que el fútbol chileno, más que pensar en eso, debe ponerse a pensar mejor y derechamente ya en el Mundial de 2030 y comenzar a estructurar un plantel con ese objetivo. No puede seguir perdiendo tiempo”, puntualizó.