Director Mundial Sub 20: “A la FIFA le llamó mucho la atención que los estadios de Chile estén llenos de rejas”

La Federación de Fútbol de Chile y el Comité Organizador Local ya están viviendo el Mundial Sub 20 del 2025.

En las próximas semanas comenzarán las remodelaciones en el Estadio Nacional, El Teniente, Elías Figueroa y Fiscal de Talca. Uno de los desafíos más grandes es eliminar las rejas y tener estadios abiertos, como los pide la FIFA

Junto a ese trabajo, comenzará a diseñarse el plan para la venta de entradas para la cita mundialista y desde el COL ya avisan que van a priorizar estadios llenos por sobre la recaudación.

La FIFA impactada con Chile

Después de revisar todos los estadios, La FIFA expresó una gran preocupación al Comité Organizador Local.

En conversación con el diario La Tercera, Felipe de Pablo, Director del Mundial Sub 20, dijo que “A la FIFA le llamó mucho la atención que los estadios de Chile estén llenos de rejas, con grandes colchones de seguridad, con vallas en todos lados. Lo primero que piden es que no existan rejas. Pero la seguridad en sí no ha sido un tema de discusión”.

“Hemos recibido cinco visitas de FIFA a Chile, donde hemos recorrido distintos estadios y centros de entrenamiento, en las que ha participado el Project Lead de FIFA y también el asesor de césped, quien será el encargado de guiar los trabajos para el mejoramiento de nuestras canchas”, agregó

Un Mundial Sub 20 a estadio lleno

Felipe de Pablo también abordó el tema de las entradas para la Copa y su valor.

“El contrato que tenemos como país organizador es que la recaudación de las entradas es para la organización. Aún se tiene que generar un plan para la venta, el valor y la distribución. Lo que tenemos claro es que la prioridad es tener todos los estadios llenos durante el torneo”, señaló el dirigente.