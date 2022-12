Hijas de Pelé aseguraron que la salud de su padre no corre riesgo

El mundo del fútbol se preocupó este fin de semana por las informaciones en torno a la salud de Pelé, no obstante, el propio "O'Rei" dio tranquilidad con un posteo en Instagram y ayer domingo dos de sus hijas salieron al aire por la televisión brasileña para aclarar el estado de salud de su padre.

"Hace unas tres semanas se contagió de Covid. Está vacunado, con todas las dosis, pero por la medicación contra el cáncer, la quimioterapia, que es frágil, le dio una infección pulmonar. Por eso fue al hospital, por la infección pulmonar. ¿Es eso serio? Es grave, porque tiene cierta edad, está en tratamiento contra el cáncer" dijo Kelly.

"En el hospital está mejor asistido. Pero no está en terapia intensiva, está en una habitación normal. Así que no está en riesgo. Como persona con una salud más delicada, es mejor estar en el hospital", agregó Flávia, hermana de Kelly.

"Es muy injusto empezar a hablar de que está en estado terminal, con tratamiento paliativo. No es eso. Créenos. Más que nadie, no queremos que llegue ese momento. Por supuesto, un día sucederá, pero no es ahora, no es necesario estar en esa alarma anticipando una situación que ahora no existe", afirmó Flávia.

"No tiene dolor en ninguna parte. Este tipo de cáncer no trae dolor. Solo aquellos que tienen cáncer de huesos tienen dolor. Lo tiene en el colon", complementó.

"La gente me envía sus condolencias (en las redes sociales). Yo voy a colgar el teléfono y no voy a contestar a nadie. Siento que tengo que responder a la gente. No para contarlo todo, sino para decir que no es así. No estamos corriendo allí para decir adiós. Nos turnamos, está enfermo, es viejo, pero está allí solo por una infección pulmonar. Está tomando antibióticos y cuando mejore volverá a casa. No se va a despedir en el hospital", cerró Kelly.