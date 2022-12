La Premier League rendirá tributo a Pelé con un minuto de aplausos antes de cada partido

La Premier League informó este viernes que rendirá tributo a la memoria de Pelé con un minuto de aplausos antes de cada partido que se dispute hasta este domingo 1 de enero.

En sus redes sociales la cuenta del torneo inglés dio a conocer del gesto que tendrán en homenaje a "O Rei" en sus canchas. "En homenaje a Pelé, los clubes de la Premier recordarán su contribución al fútbol durante la Jornada 18 (del 30 de diciembre al 1 de enero) con un minuto de aplauso antes de los saques iniciales".

"Los jugadores y árbitros de los partidos usarán brazaletes negros", agregaron en un gesto de luto por la partida del astro brasileño.

La Fecha 18 del certamen inicia este viernes con los duelos entre West Ham United ante Brentford y de Liverpool con Leicester City.

In tribute to Pele, Premier League clubs will remember his contribution to football during Matchweek 18 (Dec 30-Jan 1) by holding a minute’s applause prior to kick-offs. Players and match officials will wear black armbands. https://t.co/BpufJGGcda