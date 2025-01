En Melipilla le responden a Concepción por caso desafiliación: “Ellos quieren ganar por secretaría”

El Tribunal de Disciplina del fútbol chileno, en su Primera Sala, determinó desafiliar a Deportes Melipilla en un fallo dividido de 5-2 por irregularidades en temas previsionales, bajo una denuncia de Deportes Concepción, curiosamente los dos equipos que disputaron el título de la Segunda División, y donde los Potros se impusieron en la definición a penales.

Desde el primer instante, el elenco de la Región Metropolitana respondió con un comunicado en sus Redes Sociales donde dice que apelará a la Segunda Sala, e incluso llegará al TAS porque aseguran que todo está en regla y no han adulterado documentación alguna.

En Melipilla las emprenden contra Concepción

En conversación con Radio ADN, José Castillo, presidente de los melipillanos, hizo manifiesto su malestar contra los Lilas: "No sé qué campeonato vieron, pero nosotros lo ganamos en cancha. La final se la ganamos y ellos la quieren por secretaría, les duela o no. Vamos a rectificar que no hay falsificación. En esto no está todo dicho todavía".

Por lo mismo, Castillo confía en que el nuevo fallo les será favorable: "La Segunda Sala tendrá que rectificarlo y decir que no fue así. El fallo me pareció súper extraño, siendo que son los mismos jueces que la semana pasada nos dan un 4-3 a favor. Vamos a llegar al TAS, hasta lo último, tal cual como lo harían ellos también. Nosotros en ningún momento falsificamos documentos como se nos está acusando".

El timonel de los Potros aseguró además que habló con los jugadores para transmitirles que en materia deportiva no habrá cambios: "Estuve con el plantel y están tranquilos. Nosotros somos de la Primera B, yo voté y estuve en el Consejo de Presidentes. Eso no me lo puede quitar nadie. Estamos esperando que llegue la Segunda Sala. Nosotros vamos a presentar nuestros descargos y vamos a ver qué pasa, pero siempre dentro un margen de tranquilidad", por lo que resta esperar qué resolverá la Segunda Sala, y que acontecerá con el torneo del Ascenso, si contará con Melipilla que ganó en cancha su derecho, o habrá otra resolución.