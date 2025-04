Máxima prioridad: Real Madrid insiste en este DT para sustituir a Carlo Ancelotti

Luego de la sorpresiva eliminación de la Liga de Campeones sufrida ante el Arsenal, en el Real Madrid ya piensan en el futuro y si bien se descartaron reuniones de urgencia para analizar la continuidad del técnico Carlo Ancelotti, nadie se anima a asegurar que seguirá en el cargo hasta la finalización de su contrato que es a mediados del 2026.

Ante este escenario adverso, y con la Liga española a cuestas ya que está a siete puntos abajo del líder, el FC Barcelona, en el cuadro de la capital española ya se fijan como prioridad a un DT para que sea el relevo del prestigioso entrenador italiano.

Este domingo, de acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, Xabi Alonso sigue siendo la máxima prioridad del Real Madrid para sustituir a Carlo Ancelotti en la banca del equipo de la capital española.

Si bien es cierto la intención por tener al exjugador español es desde hace un par de meses, aún no existen conversaciones formales entre el club y el actual entrenador del Bayer Leverkusen.

De acuerdo a la información proporcionada por el periodista en su red social X el elenco alemán no se interpondrá en el camino de Xabi; ya que son conscientes de su deseo de unirse al Real Madrid desde que rechazó las ofertas de la Premier League y el Bayern Múnich para quedarse hace un año.

🚨⚪️ Xabi Alonso remains top priority of Real Madrid to replace Ancelotti, plan clear for months; still waiting for formal steps.



Leverkusen will NOT stand in Xabi’s way; they’re aware of his desire to join Real since he turned down PL and Bayern approaches to stay one year ago. pic.twitter.com/ebx0p8B5YH