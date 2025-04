Es un secreto a voces: La Selección de Brasil va con todo por Carlo Ancelotti

Desde la salida de Tite, tras el Mundial de Qatar, la Selección de Brasil ha venido en caída en su rendimiento futbolístico y no ha podido dar con el entrenador adecuado, y el nombre de Carlo Ancelotti vuelve a sonar fuerte, incluso se asegura que ya tiene todo arreglado.

Fue en el 2023 que se planteó que al término de la temporada futbolística, que concluía en junio del 2024, que el adiestrador italiano dejaría el Real Madrid, y se haría cargo de la Canarinha post Copa América, pero el título de la Champions lo mantuvo en los Merengues, con quienes tiene contrato vigente hasta el 2026. Y, la reciente salida de Dorival del Scratch activó de manera muy potente la llegada de Carletto.

Un factor esencial, según detallan los medios en Brasil y España, es el sigilo que desean tener en estas negociaciones que está llevando a cabo el propio presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, y el encargado de selecciones, Rodrigo Caetano.

La situación de Carletto será analizada por parte del Real Madrid una vez que concluya el Mundial de clubes, lo cual desean aprovechar en la Verdeamarela y por lo mismo lo han tentado con un salario desusado para la realidad de los entrenadores de selecciones, once millones de Euros, para un proceso que concluiría con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero que podría ser extensible hasta el 2030.

Además, se asegura que cuenta con el beneplácito de las principales figuras, Neymar entre ellos, y de Rodrygo y Vinicius Jr, a quienes dirige en el Real Madrid, por lo que podría convertirse en el primer entrenador extranjero que dirige a los pentacampeones del mundo, que buscan salir de su crisis futbolística.

