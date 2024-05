Ricardo Gareca contó que se reunió con dos entrenadores antes de asumir en la Roja

Ricardo Gareca reveló que durante el segundo semestre de 2023 realizó una gira antes de asumir el cargo de director técnico de la Selección Chilena. Durante la instancia, se reunió con dos reconocidos entrenadores para perfeccionar su labor, la cual ahora está llevando a cabo en La Roja.

Los técnicos argentinos con los que Gareca conversó

En conversación con el medio The Coaches el técnico de la selección señaló que: "Después de mi salida de Vélez Sársfield en junio de 2023, más los ocho años anteriores en la selección de Perú, tomé la decisión de hacer una gira por varios países para conversar con otros entrenadores. Técnicos más jóvenes que yo, como Diego Simeone y Marcelo Gallardo".

Respecto a su reunión con Simeone y Gallardo, el "Tigre" comentó que: "Ambos son de una generación diferente a la mía, sí, pero me interesaba compartir tiempo con ellos. Quería ver cómo trabajan, qué es lo que piensan y qué visión tienen del fútbol actual. En esas charlas me encontré con ideas diversas. Y todas ellas me sirven a modo de información, no de cuestionamiento".

Las diferencias de Gareca con la "nueva escuela"

Además, añadió que: "Observando a estos entrenadores más jóvenes y a otros más, descubres también que la metodología en la dirección de los equipos se ha vuelto más práctica. Es decir, más direccionada a los automatismos. Hay entrenadores que automatizan movimientos y otros que dan más libertad. ¿Cuál es mi posición al respecto? Una intermedia. Me gusta el orden, pero valoro mucho la creatividad del jugador".

El 'Tigre' abandono la soberbia

Para finalizar, sobre su evolución como entrenador, Gareca reconoció que: "Antes era más impulsivo y soberbio en algunos aspectos. También más aferrado a lo que yo pensaba. Hoy sigo siendo firme en mi idea, pero no desde la soberbia. Creo que estoy más abierto a escuchar".