Ricardo Gareca respaldó a los jóvenes ante críticas por la “falta de experiencia” en La Roja

El director técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, abordó múltiples temas de cara al partido con Brasil válido por las clasificatorias mundialistas, y uno de ellos fue la opción que tienen varios jugadores jóvenes de estrenarse en La Roja.

Arturo Vidal manifestó que para este tipo de partidos, con rivales como Brasil y Colombia se precisa de jugadores de mayor trayectoria, pero para el Tigre no hay que cerrarse sólo a eso: “Considero que se necesita de jugadores con experiencia, se necesita de jóvenes, y de lo que está disponible en esos momentos. Por todos los imprevistos que pueden llegar a pasar, y a partir de allí puede que le toque a un chico que no tiene experiencia jugar el partido, pero por algo el chico está jugando en equipos grandes y en algunos casos que está peleando campeonatos”.

El respaldo de Gareca para los jóvenes que pueden debutar en la Selección Chilena

La situación de constantes lesiones fue abordada por Ricardo Gareca como una realidad que le ha tocado vivir, pero no lo pone como excusa y confía a plenitud en quienes llama para afrontar este tipo de desafíos: “Creemos en los jugadores que tenemos, y porque creemos que si son jóvenes, si tienen 19 años o tienen 30, o es la primera vez que son citados, no me importa, creo que estamos en condiciones de representar bien al país. Cuando les toca jugar, les toca jugar porque es lo que demanda del jugador por profesional, es lo que demanda del jugador de Selección”.

Y en virtud de esa convocatoria a la Roja, el estratega siente que sus futbolistas cuentan con las armas suficientes para estas circunstancias: “Hay que estar preparados y afrontar la realidad. Todos tenemos que estar preparados para salir a jugar de esta manera. Confiamos que los muchachos, por las bajas que se pueden llegar a presentar, van a estar a la altura de las circunstancias, no tengo ninguna duda de ello”, cerró el entrenador entregando su voto de confianza a este plantel.

El jugador joven o con trayectoria debe responder en la selección

El entrenador de la selección chilena indicó que todo jugador convocado a la selección, independiente de su trayectoria, está capacitado para rendir en La Roja.

"Los muchachos que les toque jugar representan al país y son los mejores jugadores que uno considera que tiene, que están, para Chile. Cualquier jugador que está capacitado no necesita experiencia, tiene que rendir de acuerdo a lo que rinde en su club y que es citado porque es de los mejores jugadores. Como va a enfrentar a los mejores jugadores del otro país, nosotros tenemos a los mejores jugadores que hay en Chile", declaró.

"La experiencia en algún momento la tiene que empezar a hacer. El mejor momento futbolístico de Chile lo tuvo con gente joven, gente que no tenía experiencia y arrancaron y tuvieron la mejor etapa de su historia futbolística. Uno tiene que confiar ya que no hay algo que asegure algo. Los jugadores son llamados y tienen que responder, porque por algo son los mejores jugadores que están en la selección", cerró.

