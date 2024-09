Lionel Scaloni aplaude que Claudio Bravo y Alexis Sánchez no estén en la Selección

La Generación Dorada poco a poco comienza el momento del adiós de la Selección Chilena, y en este partido frente a Argentina por las clasificatorias las grandes figuras estarán ausentes en Buenos Aires, como es el caso de Claudio Bravo, porque se retiró del fútbol, y Alexis Sánchez que está lesionado. Situación que valoró el adiestrador de la albiceleste, Lionel Scaloni.

Tanto Bravo como el Niño Maravilla fueron piezas claves en las dos finales que se le ganó a Argentina por Copa América, por lo mismo en dicho país los tiene en alta consideración, y fue materia de consulta al entrenador de los actuales del mundo sobre su ausencia.

La ausencia de Bravo y Sánchez es bien vista por Scaloni

Lionel Scaloni, en su habitual franqueza, no ocultó que para él las ausencias del portero y el goleador histórico de la Roja le resultan beneficiosas: “En cuanto a las bajas de Bravo y de Alexis, son jugadores, que no falta que lo diga yo, han hecho historia en su selección. Han sido jugadores de renombre mundial. Siempre es mejor que no estén, eso está claro porque son jugadores increíbles”.

Pero no por que existan estas bajas el técnico de Argentina se confía en cuanto a ver a la Roja disminuida: “Es lo mismo de siempre, el fútbol es tan extraño que al final nunca te puedes confiar y no es que Chile sea más débil porque no estén ellos dos, pero sí es evidente que son dos grandes jugadores”.

Cuándo juega Chile vs Argentina

El pleito entre Chile y Argentina se disputará este jueves 5 de septiembre, a contar de las 20:00 horas (00:00 GMT) en el estadio Monumental de River Plate.