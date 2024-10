¿Bélgica en modo La Roja? dos figuras importantes renuncian a la convocatoria para Nations League

La selección de Bélgica enfrenta un momento crítico tras la eliminación en la Eurocopa 2024. Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku se ausentaron de los próximos partidos por la Nations League, sumando más tensiones en el equipo. Aunque no se retiran del todo, ambos sueñan con el Mundial 2026.

La situación es complicada. La 'Generación Dorada' que brilló en 2018 está en declive, con figuras como Eden Hazard y Jan Vertonghen alejándose del equipo. La decisión de De Bruyne y Lukaku de renunciar a la convocatoria para los duelos por la Nations League refuerza la crisis que atraviesa el fútbol belga.

De Bruyne ha sido el más crítico. Tras la derrota contra Francia, expresó que: "Cuando no eres lo suficientemente bueno para llegar a lo más alto, tienes que darlo todo y yo ni siquiera vi eso. Puedo aceptar que no somos tan buenos como en 2018, soy el primero en decirlo, pero no puedo tolerar la forma en que jugamos esta noche. Fue inaceptable".

Lukaku tampoco estuvo en los dos primeros partidos disputados en septiembre, aunque se excusó en estar centrado en su posterior traspaso al Napoli.

🚨👀 GUERRA ABIERTA EN BÉLGICA



❌ Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku no estarán en la lista de convocados ante Italia y Francia por voluntad propia mientras siga Tedesco como seleccionador pic.twitter.com/boFQsVQCTf — Post United (@postunited) October 2, 2024

Los problemas de Bélgica son principalmente la resistencia al técnico Domenico Tedesco

La situación se complica aún más con la figura del entrenador, Domenico Tedesco. Desde que asumió el cargo, ha enfrentado múltiples problemas, incluida la controversia con Courtois que decidió no jugar más mientras el ítalo-alemán estuviese al mando de la selección.

La presión aumenta, y los hinchas han creado el hashtag #TedescoOut, pidiendo su salida inmediata.

A pesar de la presión, Tedesco seguirá al mando mientras busca revertir la situación e intentar llevar al equipo a la próxima Copa del Mundo. Con una Generación Dorada que se desvanece y tensiones entre jugadores y cuerpo técnico, el sueño de volver a ser una potencia en el fútbol mundial parece más distante que nunca.