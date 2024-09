Brasil próximo rival de La Roja en Clasificatorias no lo pasa bien con Dorival

En una noche decepcionante en el Estadio Defensores del Chaco, el técnico de Brasil, Dorival Júnior, asumió la culpa de la inesperada derrota por 1-0 ante Paraguay y admitió que su equipo tiene mucho trabajo por delante para mejorar su desempeño en las clasificatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Después del encuentro, Júnior comentó que no desea culpar a los jugadores y subrayó que el equipo necesita mejorar mucho para alcanzar el nivel esperado de un equipo cinco veces campeón del mundo. "Nos faltaron muchas cosas hoy. Soy responsable por eso y no quiero señalar a ningún jugador".

Con solo 10 puntos de 24 posibles y en el quinto puesto de la tabla, el técnico brasileño enfatizó la necesidad de intensificar el trabajo, "de mucho más para poder llegar al nivel", para encontrar la dirección correcta en las próximas jornadas.

A pesar de un buen inicio, Brasil perdió el control del juego cuando Diego Gómez marcó un golazo desde fuera del área, dejando a los brasileños sin oportunidades claras para empatar. "No es simple, no es fácil, pero tenemos que intensificar el trabajo para que encontremos rápidamente ese camino".

El entrenador admitió que el equipo hizo muy poco durante el primer tiempo y que la falta de ataques y aproximaciones a la portería rival tuvo un costo muy alto en el resultado final. "En 30 o 35 minutos haces poco. Poco atacamos, y pocas aproximaciones tuvimos a la portería de Paraguay. Pagamos un precio muy alto por eso"

🚨🇧🇷 Brazil head coach Dorival Junior: “We will be in the 2026 World Cup final. We will be finalists”.



“You can film me while I’m saying this. I have no doubts. We will be there”. pic.twitter.com/bcgQSydVIz