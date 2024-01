Endrick: No quiero beber, con lo que viví en mi familia sé que el alcohol no es para mí

La joven estrella de Palmeiras, Endrick, de solo 17 años llegará prontamente a Real Madrid y comentó las cosas que le gustaría hacer al cumplir la mayoría de edad, donde beber alcohol no está entre ellas.

"Cuando cumpla los 18 quiero conducir. Me gusta mucho conducir en los karts. Ahora mi novia conduce para mí. Tiene un Golf GTI que acelera mucho. La primera cosa que quiero hacer es tener mi coche", dijo.

"No quiero beber porque lamentablemente, con las cosas que he vivido en mi familia, sé que el alcohol no es para mí. Salir a comprar ropa sí. Mis padres me controlan si gasto mucho, sobre todo en videojuegos".", comentó en entrevista con el canal de YouTube CazéTV.

Además, el delantero aprovechó la entrevista para hablar sobre diferentes temas, uno de ellos fue sobre la selección de Brasil. "Con la selección fue muy importante, un momento que no esperaba. Algunos sí porque pasaba por un momento muy bueno. Yo estaba esperando a la selección preolímpica y mi padre me mandó la foto. Igual que he ido una vez creo que puedo ir más y ojalá estar en los duelos ante Inglaterra y España".

"Está siendo un periodo de preparación muy bueno con jugadores nuevos y otros que ya estaban trabajando con Ramon Menezes, como es mi caso o el de John Kennedy. Nos estamos adaptando al juego para encarar el primer partido el día 23. Creo que va a ser un buen torneo y vamos a lograr el billete a los Juegos Olímpicos", comentó el delantero sobre el Preolímpico.

El delantero también tuvo palabras para las personas que lo comparan con Pelé. "Hay cosas que ocurren y hay personas que hablan y dicen, es el nuevo Pelé, el nuevo Ronaldo... Yo quiero ser Endrick y para mí lo que se hable no me importa. Ahora tengo una gran responsabilidad, voy a aguantar la presión porque sé que puedo ayudar a mi familia y también quiero incentivar a otros jóvenes".