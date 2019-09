A 30 años del "Maracanazo", el escándalo que sacudió al fútbol chileno

Este 3 de septiembre se cumplen 30 años del "Maracanazo", el escándalo que remeció al fútbol chileno y que quedó en la memoria colectiva como uno de los fraudes más reprochables en la historia del balompié mundial. Una farsa que sepultó la carrera de Roberto Rojas, considerado hasta ese entonces como el mejor portero de nuestro país, y que privó a una generación de futbolistas de disputar los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

El escenario fue el mítico Estadio Maracaná en Río de Janeiro, de ahí que este bengalazo también se le conozca como "Maracanazo", aunque, a diferencia de la "tragedia" deportiva que significó el evento homónimo de 1950, este incidente protagonizado por el "Cóndor", esa noche del 3 de septiembre de 1989, estuvo marcado de polémica, vergüenza y un duro castigo para Chile.

Los antecedentes de una "guerra"

Chile integrabra junto a Brasil y Venezuela el Grupo 3 de las clasificatorias rumbo al Mundial de Italia 1990 y solo el ganador clasificaba a la cita planetaria, que en ese entonces se jugaba con sólo 24 selecciones. La Roja había triunfado ante Venezuela, al igual que Brasil, pero un empate en Santiago ante la Canarinha, que lideraba la tabla por diferencia de goles, complicó el escenario, obligando a la Roja a vencer en su visita a Río de Janeiro para lograr el pasaje a la cita planetaria

Los ánimos para ese enfrentamiento, además, no eran los mejores. Los brasileños querían revancha, no por el resultado conseguido ese 13 de agosto, sino por la "guerra" que se desató en el Nacional, con la recordada entrada de Raúl Ormeño al lateral Branco, y los encontrones que tuvo Romario con la mayoría de los seleccionados chilenos.

La bengala maldita

El partido en el Maracaná también estuvo lleno de tensión y el desarrollo no fue bueno para Chile, porque los locales abrieron la cuenta con un gol de Careca a los 49 minutos. Pero cuando faltaban 20 minutos para que terminara el partido, ocurrió "el mayor fraude futbolístico de todos los tiempos", como lo denunció la FIFA en su momento.

Una bengala impactó el área sur del Maracaná, a un costado del portero Roberto Rojas, quien cayó de forma aparatosa al pasto, acusando que el proyectil lo había golpeado en la cabeza. En medio del humo y la confusión, el "Cóndor" aprovechó para cortarse con una hoja de afeitar que escondía en sus guantes, quedando ensangrentado. Su intención era que el partido se suspendiera y la FIFA otorgara los puntos por secretaría a Chile.

Al percatarse de las heridas, los jugadores de la Roja perdieron los estribos. Patricio Yañez se inmortalizó con un gesto que pasó a la historia, al tomar sus genitales en dirección a la torcida. Por su parte, Fernando Astengo ordenó a los seleccionados retirarse de la cancha porque no habían "garantías de seguridad" para seguir jugando.

En Santiago, la rabia fue tal que algunos hinchas se reunieron en las afueras de la embajada brasileña y la apedrearon.

La verdad que remeció al país

Pasados los días, la Conmebol desestimó los reclamos de la Roja, y las imágenes televisivas fueron fundamentales para que surgiera la teoría de un engaño y que el propio Rojas se cortara a sí mismo. Las pesquisas confirmaron la farsa y el arquero confirmó a las autoridades su accionar, en un plan que también se conocía el cuerpo técnico y la cúpula de la ANFP.

El 8 de diciembre de 1989, la FIFA determinó que Roberto Rojas fuese castigado de por vida, sepultando su carrera como futbolista. El técnico Orlando Aravena, el presidente de la ANFP, Sergio Stoppel, y Fernando Astengo fueron sancionados con cinco años. Y Chile, como selección, privada de participar en las clasificatorias para el Mundial Estados Unidos 1994.

La verdad, en palabras de su propio protagonista, fueron reveladas a La Tercera en 1990, en una entrevista donde confirmó el escándalo.

"Fue un corte a mi dignidad. Tuve problemas en mi casa con mi mujer, mis compañeros me dieron la espalda... pero si yo hubiera sido argentino, uruguayo o brasileño no estaría suspendido, pero como soy chileno no me dieron la posibilidad de reivindicarme", contó.