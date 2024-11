"A quienes me critican les puedo decir...": Las 15 confesiones de Diego Valdés

Desde el regreso de Arturo Vidal a La Roja hasta la opción de volver al fútbol chileno. De gran variedad de temas fueron las 15 confesiones de Diego Valdés.

El volante chileno formado en Audax Italiano juega actualmente para el Club América -el vigente campeón mexicano- y se define como un hombre de perfil bajo, reacio a las entrevistas. Sin embargo, hizo una excepción en exclusiva para Al Aire Libre, mientras se recupera de la lesión que lo marginó del duelo ante Venezuela.

Las 15 confesiones de Diego Valdés

​​1. El análisis de la fecha doble de Chile desde adentro

"Contra Perú hicimos un buen partido, ya que se cambió la imagen que dejamos contra Colombia. Demostramos que queríamos ganar desde el minuto cero y tuvimos muchísimas chances de ganar. Nuestro foco es ir paso a paso. No podemos mirar si vamos directo o a la repesca, porque se viene Paraguay y esto es día a día. Sumando de a tres o cuatro puntos por fecha doble nos serviría mucho para seguir agarrando confianza".

2. La deuda que siente Diego Valdés con La Roja

"Las chances que tuve contra Perú me dejaron con una deuda por no hacer un gol, pero se sumó un punto y luego contra Venezuela tres, ya que había que ganar si o si, porque lo necesitábamos. Todavía hay chances y mientras exista uno, dos o cinco por ciento de opción de jugar un Mundial vamos a luchar hasta el final".

3. Las lesiones en las nóminas de la selección chilena

"Desde hace algunos años los cuerpos técnicos de La Roja han tenido mala suerte, porque hemos perdido partidos importantes y si revisamos cada nómina hay cinco o seis bajas, pero eso no depende de nosotros, son cosas que pasan. Lo que tengo claro es que el próximo año estaremos más tranquilos por los resultados que obtuvimos en la última fecha doble y eso es bueno para Chile".

4. El factor Vidal como prototipo motivacional en Chile

"Arturo Vidal nos ayuda a todos, porque al ver su presencia hace que nos enfoquemos mucho más en lo que nos piden, con ganas de estar cien por ciento metidos dándolo todo. No quiere decir que en otros partidos la dinámica se reduzca, pero es importante cuando Vidal está con nosotros".

5. La polémica Vidal-Gareca le dejó una enseñanza

"Todos quieren que crezcan los futbolistas de la selección, pese a lo que uno pueda ver o escuchar y analizar por fuera. El mismo tema que le pasó a Arturo Vidal con el cuerpo técnico de Ricardo (Gareca). Y él fue profesional, todos lo fueron, porque dejaron los problemas aparte".

6. La preocupación de Gareca por los jugadores de La Roja

"Ricardo (Gareca) con su cuerpo técnico están al tanto de todo y se preocupan de nosotros, como cuando sufres lesiones estando en tu club y ellos te preguntan (los médicos de la selección) el mismo día o al día siguiente. Me lesioné en un entrenamiento con la selección, dos días después del partido en Lima se me apretó el gemelo y los doctores me realizaron una resonancia en donde decidieron liberarme por el cuidado de mi salud y para que no se agrandara la lesión".

7. El proceso de recuperación tras su última lesión

"Después de ser liberado de la selección llegué a México y comencé la preparación en el gimnasio con los profesionales de mi club, pero nada de trotar ni correr, ya que el músculo (sóleo) está fatigado y durante el proceso de recuperación los fisiólogos tienen una terapia que me dan día a día".

8. El gran dolor de Valdés tras sus lesiones en La Roja

"Me duele mucho cuando no puedo estar en la selección por una lesión. Me duele que me pase siempre y cuando he estado en mi mejor momento me ha pasado. La carrera que tenemos es así, incluso la vida misma que llevamos. Sufro porque llego a la casa con lo más importante por delante que es mi familia, quienes me apoyan y de eso me doy cuenta día a día".

9. Diego Valdés confiesa sus ganas de volver a Chile

"Han pasado muchas cosas. A raíz de ello algunas veces me dan ganas de volver a Chile y estar en un equipo grande, pero no sé si sea lo adecuado para mí o mi familia, en todo sentido. Todo lo que veo es por ellos".

10. El motivo por el que Valdés cree ser criticado

"Soy ser humano y a veces me critican por nada. Pienso que no haber pasado por un equipo grande en Chile e irme joven al extranjero, no me permitió mostrar todo mi fútbol y a veces me critican más de lo que parece".

11. Comprende y exculpa a sus propios críticos en La Roja

"Mi personalidad es así de bajo perfil y me van a criticar mucho, pero también está la gente que me quiere. A quienes me critican les puedo decir que están en su derecho. Soy profesional y estamos trabajando para que cuando lo hagamos mal nos critiquen. En México juego en el equipo más grande y las críticas son peores que en Chile, pero al crecer he ido madurando y eso me deja tranquillo. Sé que estoy haciendo las cosas bien. Solo no se me han dado las cosas como he querido en la selección, pero me siento bien y sigo trabajando para darlo todo siempre".

12. Abre las puertas a volver a jugar en el fútbol chileno

"Sería lindo volver a Chile y jugar en un equipo grande para que me vean más de cerca, que te vean todos los fines de semana. Pienso que ir a Europa es muy exagerado, porque con más 30 años estoy en una edad en la que pienso en mis hijos, donde estén tranquilos ellos".

13. La razón por la que Valdés ha pensado en volver a Chile

"Si vuelvo a Chile estaría feliz. Quiero demostrar mi categoría en un equipo grande, la calidad de jugador y persona que soy. Solo espero que se venga lo mejor. Estoy seguro que así será".

14. Mantiene la esperanza de volver a jugar con América

"No tengo fecha exacta de regreso a las canchas, pero debo seguir cuidándome como lo estoy haciendo. Me lesioné del sóleo (músculo de la pantorrilla) y quiero estar en los partidos importantes con América, pero aún no me dejan correr. En una semana o cinco días espero estar con el equipo de vuelta".

15. Diego Valdés ya proyecta su 2025

"Quiero tomarlo de la mejor manera lestos días de recuperación, pero siento que por algo pasan las cosas y me pasó en la selección. Solo espero que esto pase rápido de la mejor manera para lo que se me viene física y mentalmente".