Alexis Sánchez erró de MANERA INCREÍBLE el primer gol de Chile ante Perú en Copa América

Alexis Sánchez vivió un desafortunado momento en el encuentro entre Chile y Perú por Copa América al errar de manera increíble lo que significaba el primer gol del encuentro en el AT&T Stadium en Texas.

Corría el minuto 15 de juego cuando en la primera gran ocasión de peligro de La Roja el tocopillano recibió un centro de Gabriel Suazo al área de los peruanos, encontrándose libre de marca para finalizar la acción.

Sin embargo, de manera impensaba Sánchez conectó el balón y lo mandó por sobre el arco defendido por Pedro Gallese, perdonando a la escuadra rival en lo que pudo ser la apertura de la cuenta de La Roja.

- El increíble gol perdido por Alexis Sánchez ante Perú:

Omg Alexis Sanchez just produced one of the worst misses I’ve ever seen 😭😭#CanMNT can’t be scared of either of these teams (not saying they’re bad, but Canada can beat them) pic.twitter.com/1MF9xiLrG6