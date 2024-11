Arturo Vidal y Ricardo Gareca hicieron la pases y el volante de Colo Colo volvió a una citación de la selección chilena después de más de un año sin ser nominado. El futbolista de la Generación Dorada sabe que llega en un momento difícil, pero quiere aportar con su experiencia.

De hecho, tras la sorpresa al ser llamado, Vidal se puso de inmediato a disposición para poder defender a La Roja, sobre todo pensando en que los duelos con Perú y Venezuela serán claves en la lucha por la clasificación al Mundial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Arturo Vidal quiere aportar con su experiencia de cara a los partidos con Perú y Venezuela

En la conferencia de prensa de este martes, Arturo Vidal aseguró que "me toca volver a la Selección en un momento difícil, en un momento que no lo estamos pasando bien. Estamos últimos en la eliminatoria, pero creo que puedo ayudar mucho a este proceso, a estos jugadores".

"Seguramente se van a sentir con mucho más confianza al enfrentar estos dos partidos. Seguramente, cada vez que me toque hablar, me van a escuchar y van a estar atentos. Trataré de estar gritando todo el rato en los entrenamientos, en los partidos, y así seguramente se van a sentir bien. Mucho tiempo me tocó ser uno de los líderes acá y creo que lo hice de la mejor forma. Por eso tuvimos buenos resultados y creo que esta vez nos va a hacer diferente. Creo que nos va a ir muy bien", continuó el King.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Pasó más de un año desde su última nominación

El partido con Colombia en septiembre del 2023 fue la última citación de Vidal a La Roja, el jugador de Colo Colo recordó el tiempo que no pudo estar, pero comentó que "ya estamos de vuelta, gracias a Dios. Han sido dos días muy lindos donde he podido retomar el lugar donde he estado casi toda la vida, representando al país. Hablé con todos, con el profe, el ambiente está bueno. Estoy muy feliz de volver y ya llevamos tres entrenamientos y vamos avanzando bien para lo que viene".

Finalmente volvió a tocar el tema con Ricardo Gareca: "Dije varias cosas de los partidos, lo que sentía. Y lo que hablé con el profe queda entre los dos, pero ya está todo bien. Claramente estos dos partidos son fundamentales para nosotros, lo importante es sumar los seis puntos y ojalá podamos ganar los dos partidos, sabemos que va a ser muy difícil, pero con trabajo, esfuerzo y sacrificio lo podemos sacar adelante. Hay un buen equipo, así que espero ayudar en este proceso".