Darío Osorio recalcó que en La Roja tienen codiciosos objetivos para la Copa América

Son menos los días que quedan para que la selección chilena debute en la Copa América 2024, torneo en el que se estrenará este viernes 21 de junio ante su símil de Perú, por el Grupo A.

Uno de los que vivirá su primera experiencia en un certamen de selecciones a nivel adulto será Darío Osorio, quien se perfila como uno de los nombres a brillar con la camiseta de La Roja.

En las horas previas al encuentro ante los peruanos, Osorio señaló al canal oficial de la selección que: "Las expectativas que tenemos es llegar lo más lejos que se pueda. Siempre vamos a aspirar a lo máximo posible".

"Este es un lindo grupo que todos nos apoyamos y lucharemos juntos por el mismo objetivo. Los rivales que tendremos son muy duros pero queremos obtener los puntos en los tres partidos", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Osorio resaltó el trabajo de Gareca previo al debut ante Perú

De cara al choque con los 'Rojiblancos', el formado en la U resaltó el trabajo que han tenido bajo la orden de Ricardo Gareca, mencionando que: "Trato de hacer lo que el técnico me pide y me he sentido bien con las indicaciones que me ha dado".

"Uno siempre sueña con hacerlo lo mejor posible con su selección, representar a tu país. Ya haber hecho un gol en Francia fue bueno y espero vengan mejores cosas", apuntó.

¿Cuándo debutan Chile y Osorio en Copa América?

El estreno del 'Equipo de Todos' será este viernes en Texas y el encuentro con Perú se jugará desde las 20:00 horas de nuestro país.

Este encuentro lo podrás seguir por la transmisión televisiva de Chilevisión y DirecTV, además de toda la cobertura de Al Aire Libre.