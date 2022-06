Dirigentes de clubes chilenos están divididos por apelación de Chile en el caso Byron Castillo

Dirigentes del fútbol chileno están divididos por la decisión de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) de apelar ante la FIFA por el fallo desfavorable por el caso Byron Castillo, con el que buscaba ir al Mundial en desmedro de Ecuador.

Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido, aseguró en El Mercurio que no estuvo de acuerdo ni siquiera con la demanda: "Pero ya se hizo y creo que es suficiente con eso. No seguiría exponiendo al fútbol chileno".

Por su parte, Lorenzo Antillo, ex presidente de Audax Italiano, señaló: "Llegar hasta el TAS es un recurso disponible. Pero me parece que no va a ser muy distinto el resultado y que Chile no debiera hacerlo, más allá de que entiendo que sea un deber del presidente de la federación el tener que hacerlo. Pero no tiene mucho sentido. Chile debe concentrarse en el nuevo proceso, en el recambio, en buscar un grupo de jugadores que sea la base para el próximo período y darle todo el apoyo y posibilidades al entrenador para que lo haga. Cualquier tipo de acción está de más a estas alturas".

Luis Baquedano, gerente general de Unión Española, discrepó: "Hay que ir al TAS, debemos recurrir a todas las instancias, porque si no, quedamos mal. Tenemos la convicción de que tenemos la razón. Hemos tenido al frente los antecedentes y Carlezzo es un abogado de mucho prestigio".

Siguiendo en la misma línea, Pablo Hoffmann, presidente de O'Higgins, afirmó: "Nunca se va a ir contra un Estado. Creo que el TAS es mucho más independiente, es un tribunal de derecho al cual tenemos que acudir. Es una aventura que teníamos que correr y estoy feliz de que lo hayamos hecho, independientemente de que terminemos o no yendo al Mundial".

Cesare Rossi, presidente de Deportes Iquique, cerró sobre el abogado Eduardo Carlezzo: "La verdad, desconozco el valor de lo que cobra o los costos en que esté incurriendo la federación y el abogado creen que es sólido y que se justifica volver a ir a la carga, creo que se tiene hacer, independientemente del costo. No hay peor diligencia que la que no se hace".

Chile recibirá la justificación del fallo de la FIFA e irá a la Comisión de Apelaciones de la FIFA. Si le va mal, va a ir al TAS, según expresó Carlezzo y el presidente de la FFCh, Pablo Milad.