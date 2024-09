“Dudosa categoría”: Solabarrieta disparó con todo por el mal momento de la Selección Chilena

La histórica caída de Chile por 2-1 ante Bolivia sigue generando reacciones y no solo por el partido en sí, ni por el planteamiento del entrenador Ricardo Gareca, sino que también por problemas estructurales del fútbol nacional.

Ante esto, el periodista Fernando Solabarrieta expresó una potente opinión sobre el presente de nuestro balompié, refiriéndose a las dificultades con los juveniles y los extranjeros que vienen a jugar al país.

La dura crítica de Fernando Solabarrieta al actual momento de Chile y su fútbol

Solabarrieta, en su canal CDO, dio a conocer su sentir: "Mientras en el fútbol chileno a los chicos nos los hagan jugar para que vengan palitroques de dudosa categoría, de segunda o tercera división de Argentina, entonces vamos a seguir teniendo un fútbol o una selección donde no hay delanteros para elegir porque todos los 9 del fútbol chileno son todos extranjeros".

"Nosotros estamos haciendo lo imposible, estamos quedando fuera (del Mundial). Es muy difícil quedar fuera y estamos lográndolo. Es increíble. Bolivia nos gana por primera vez en la historia como visitante en Santiago, gana un partido como visitante después de 67 intentos, no ganaba desde el año '93...". añadió.

"Es el peor momento de una selección. No sé por qué se sigue insistiendo con Arias. Lo de Isla y Vargas, gracias por todo, pero no tienen nivel de selección, es evidente que no lo tienen".

"Hay que empezar a dilucidar por qué Paulo Díaz no repite su nivel de River Plate en la selección y si no lo repite será el momento de Benjamín Kuscevic o desplazar a Catalán. Vicente Pizarro demostró quizás que es el volante central con fútbol que necesita y a Rodrigo Echeverría, ¿tanto lo castiga por un partido malo, en el que todos jugaron mal?", sentenció.