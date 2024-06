El staff de La Roja Femenina contará con dos nuevos entrenadores

Este viernes, la Federación de Fútbol de Chile anunció que dos entrenadores se sumarán al staff técnico de La Roja Femenina. Nicolás Bravo y Vanessa Arauz se unirán al equipo de trabajo de Luis Mena desde el próximo mes.

Tras las malas experiencias de la selección chilena en los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20, y la posterior salida de Alex Castro de la banca del combinado juvenil, la Federación se la juega con estas incorporaciones para trabajar las categorías más jóvenes del fútbol femenino.

Nicolás Bravo será el nuevo DT de la Sub 20

Nicolás Bravo es el ex entrenador de la Universidad de Chile y además, fue el director técnico de la Sub 19 de las leonas entre 2020 y 2022. En ese periodo se desempeñó como asistente técnico de Carlos Véliz en el primer equipo femenino.

Junto con desempeñarse como DT de la U femenina, también fue el jefe del Fútbol Formativo Femenino del equipo laico. El profesional tomará las riendas de la selección Sub 20 de la Roja.

Vanessa Arauz dirigirá a las Sub 17

Vanessa Arauz asumirá como entrenadora de la Sub 17 de la selección chilena femenina. La DT ecuatoriana con gran experiencia en el fútbol de mujeres, ha comandado a las selecciones de su país entre 2013 y 2018, en 2020 dirigió a Colo Colo, en 2021 a Independiente del Valle y desde 2022 que se encontraba en Universidad Católica.

En su paso por la Franja, Arauz dirigió 104 partidos en las categorías Sub 19 y Sub 16 y consiguió 88 victorias, 10 empates y sólo 6 derrotas. Además, alcanzó siete finales y cuatro títulos: tres con la Sub 19 y uno con la Sub 16.