En medio de la debacle, dirigente del Villarreal explicó por qué Ben Brereton no encajó en el equipo

La humillante derrota de Chile ante Bolivia ha dejado una imagen que no se borra: Ben Brereton Díaz, triste en el banco de suplentes tras ser sustituido antes del final del primer tiempo. Mientras tanto, la dura crítica del entrenador Ricardo Gareca y las revelaciones desde Villarreal explican por qué el delantero no brilló en España.

Tras el desastrozo partido contra Bolivia, la imagen de Ben llorando en el banco se ha convertido en símbolo de la crisis. El técnico Ricardo Gareca lo sacó antes del final del primer tiempo, demostrando su descontento.

La etapa de Brereton en Villarreal fue desastrosa. Llegó con altas expectativas tras una destacada temporada en el Championship, pero solo marcó un gol en 14 partidos y fue cedido a Sheffield United.

🔴 LO HICIERON LLORAR: Aguante Ben Brereton ❤️🔥 #VamosChile #LaRojaxCHV



Un día completo viajando en un avión para que el Gareca conchetumare lo cambie por el Pizarro...



Primera vez que era titular con Gareca de DT y el qlo le hace está wea 🤬. Que se vaya cagando hueón... pic.twitter.com/mOkOTuLQo8 — Alee (@SoyAleeOrtiz) September 10, 2024

La explicación de por qué Ben Brereton no encajó en el Villarreal

Fernando Roig Negueroles, encargado delegado del cuadro de Villarreal, explicó que Brereton no se adaptó al estilo de juego del equipo. "Brereton Díaz estuvo poco tiempo y es cierto que nunca terminó de encajar en el equipo. Por nuestra forma de jugar, puede que no haya funcionado del todo. No se adaptó"

Former Blackburn forward Ben Brereton Díaz absolutely nailed his Villarreal initiation song 😂🎶pic.twitter.com/b5ST6lZR9w — SPORTbible (@sportbible) July 21, 2023

Mientras Brereton no logró destacar en España, su rendimiento en el Championship y posteriormente en la Premier League mostró su verdadero potencial, sugiriendo que el problema fue el entorno, no el jugador. "Luego se va a la Premier League (donde sí funciona), con la experiencia de haber sido un muy buen jugador de Championship..." complementó Roig.

El Villarreal también ha tenido cambios significativos, como la partida de su goleador Alexander Sørloth al Atlético Madrid y la llegada de Ayoze Pérez del Betis.