Fabián Estay no cree en la Roja de Gareca para los duelos ante Brasil y Colombia: "Lo veo muy, pero muy difícil"

La selección chilena está a pocas horas de retomar su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial de 2026 ya que enfrentará este jueves a Brasil en el Estadio Nacional de Santiago y el próximo martes a Colombia en la ciudad de Barranquilla.

El equipo nacional está complicado en su sueño de llegar a un nuevo Mundial ya que está en la parte baja de la zona de clasificación, por lo que es de suma urgencia sumar puntos para mantener el anhelo de llegar a la cita planetaria que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Fabián Estay reconoció las necesidad de Chile de ganar en las clasificatorias

Uno de los que ha sabido enfrentar este tipo de partidos a lo largo de la historia es Fabián Estay, quien durante su carrera supo de victorias y de anotar goles frente a la selección de Brasil. En diálogo con ESPN, el exseleccionado nacional y actual comentarista deportivo reconoció el mal momento por el que atraviesa el equipo que dirige Ricardo Gareca.

Estay, radicado por muchos años en México, realizó un análisis del proceso actual de La Roja reconociendo las falencias que ha visto en el equipo nacional y entregó su pronóstico de lo que serán los partidos ante Brasil y Colombia.

“Hoy Chile necesita ganar como sea. No estamos para decir que vamos a jugar de igual a igual, el tema es que hay que quitarle la pelota a Brasil, pero el tema es después de quitarle la pelota que vamos a hacer con ella. Ese es el tema, porque la creación, la profundidad en los metros finales de la cancha este equipo lo ha carecido. Este equipo nos ilusionó en los partidos amistosos frente a Albania, Francia y Paraguay, pero después en la Copa América el equipo jugó mal y en estas clasificatorias también”, comentó.

“A Brasil en un momento complicado se le puede ganar, pero a Colombia en Barranquilla lo veo muy, pero muy difícil”, agregó.

Fabián Estay defiende la labor de Gareca y critica el trabajo formativo de Chile

Estay, que participó con la selección chilena en el Mundial de Francia 1998, señaló que todos los problemas actuales que atraviesa La Roja se producen por el poco trabajo que tienen los clubes a nivel de fútbol joven y la poca visión a futuro de la dirigencia del fútbol chileno.

“Me gusta ser optimista con esta selección. A mi me gusta Gareca porque es un buen técnico y quizá no llegó en el momento adecuado cuando se tenían que hacer cambios y el hizo varios importantes. Sin embargo, creo que esto va más allá. Hoy no es que la Generación Dorada no está y viene una gran camada de jugadores, creo que no se ha trabajado en eso y a nivel interno, creo que a excepción de Colo Colo que le ha peleado de igual a igual a River Plate en Copa Libertadores, en Chile no hay un campeonato tan fuerte como para pelar a nivel internacional y hay menos jugadores en la baraja del técnico”, sostuvo.

“No se pensó en el recambio. Se pensó que los jugadores de la Generación Dorada iban a hacer competitivos hasta los 45 años y el tiempo no perdona a nadie, lamentablemente”, cerró.